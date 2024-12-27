AK Partili Kaya’dan Buca Cezaevi açıklaması: İzmir Basmane Çukuru hikayesini yeniden yaşamasın!

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde ağır hasar alan Buca Cezaevi önce boşaltıldı, ardından da yıkıldı. Yıkım sonrası İzmir'in Buca ilçesinde, kent merkezinde bulunan kupon arazinin nasıl değerlendirileceği tartışma konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılan Buca Cezaevi arazisini rezerv alan ilan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise planlama yetkisi bakanlıkta olan arazi için imar planı yapıp yeşil alan olarak değerlendirileceğini açıkladı. Ardından da bakanlığın 'rezerv alan' kararını yargıya taşıyıp iptal ettirdi.

TUGAY, İLLER BANKASI'NA YENİ BİR TEKLİFTE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, arazinin sahibi İller Bankası'na yeni bir ara teklifte bulunduklarını belirtip "Alanın bir kısmı konut bir kısmı yeşil alan olsun" dedi.

AK PARTİLİ KAYA'DAN AÇIKLAMA

İzBB Başkanı Tugay'ın açıklamalarını değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Buca Cezaevi arazisinin planlaması konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kaya: "İzmirli hemşehrilerimizin çok iyi bildiği gibi, yılların kronikleşmiş sorunu olan Buca Cezaevi sorununu çözmüştük. Cezaevini yıktık, kaldırdık ve Cezaevi arazisinden açılan yol ile Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtık. Yine burada Buca Belediyesi'ne tahsis ettiğimiz pazaryeri alanı ile bölgedeki büyük bir problemi gidermiş olduk. Buca Cezaevi arazisinin toplam büyüklüğü 78 bin 208 m2 olup, arazinin mülkiyeti kamu adına İLBANK A.Ş'de bulunmaktadır."

TUNÇ SOYER ENGELLEDİ

"Yine hemşehrilerimizin çok iyi bildiği gibi, Buca'mıza bu arazinin içerisinde, tamamı kamusal alan statüsünde, sosyal donatı alanları, yeşil alan, yol, okul, otopark ve park kazandırmak için çalışmalara başlamıştık. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in engellemeleri ve belediyenin mülkiyetinde olmayan bir arazi üzerinde planlama yapma çabası nedeniyle süreç askıda kalmıştı."

KURUMLAR TAM UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALI

İzmir'imizin yeni bir "Basmane Çukuru" hikayesi ile karşılaşmaması için, bu konuda tüm kurumların tam uyum ve işbirliği içinde çalışması elzemdir. Bunu hep belirttik, belirtmeye de devam ediyoruz. Soyer'den sonra göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın bu konuya yaklaşımının mantık çerçevesinde olmasını bekliyoruz."

İZBB'NİN KENDİ MÜLKİYETİNDE OLMAYAN BİR ARAZİ İLE İLGİLİ PLANLAMA YAPMASI YANLIŞ

Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti kendisine ait olmayan bir yer ile ilgili yaptığı plan çalışmasının yanlış olduğunu bildiğini düşünüyoruz. Soyer döneminde yapılan söz konusu işlemin usule aykırı olduğu malumdur. Soyer döneminde takınılan uzlaşılmaz tavır ve yapılan hatalı işlemlerin devamı halinde, süreç yine davalarla uzayacak ve İzmir'imiz yeni bir "Basmane Çukuru" hikayesiyle karşı karşıya kalacaktır.

YAKIN ZAMANDA BİR ARAYA GELECEKLER

Yakın zamanda İLBANK yetkilileri İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelecektir. Bakanlığımızın hazırladığı plan, İzmir'imizin, Buca'mızın menfaatleri doğrultusunda, hemşehrilerimizin beklentilerine uygun bir çalışma yürütülerek ortaya konmuştur. Süreç, geçmişte olduğu gibi yine paylaşımcı, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülecektir." İfadelerine yer verdi.

AK PARTİ BUCA İLÇE BAŞKANI SAĞIR: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Sağır yaptığı açıklamada şunları ifade etti, "Tüm İzmirli, Bucalı vatandaşlarımız çok iyi biliyor ki Buca'nın uzun yıllardır çözüm bekleyen Buca Cezaevi sorununu çözmüştük. Buca Cezaevinin kaldırılmasıyla Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz trafik akışına açılmıştır. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan Pazaryeri sorunu, vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde Buca Belediyesine tahsis edilerek Pazaryeri sorunu ortadan kaldırılmıştır. 78 bin 208m2 üzerine ve mülkiyeti İlbank A.Ş'de olan bu alanda sosyal donatı, yeşil alan, yol ve otopark gibi alanlar kazandırılacaktır.

Buca sosyoekonomik açıdan önemli bir değer elde etmiş olacaktır. Buca'nın bu ve bunun gibi projelere ihtiyacı olduğu kaçınılmazdır. Buca'nın kalbinde olan bu alanın Basmane Çukuruna dönmesini istemiyoruz. Yakın zamanda İlbank A.Ş yetkilileri ile İzmir Büyükşehir Belediye yetkilileri bir araya gelecektir. Tüm süreç açık, net ve şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bucalı hemşehrilerim, çözümsüzlük için değil, çözüm için, Buca'mızın menfaati için ne gerekiyorsa takipçisi ve destekçisi olacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu.