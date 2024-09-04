Bakan Kurum kirlilik tehlikesi artan "İzmir Körfezi" için kente geldi! Cemil Tugay Çekya'ya gitti

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün akşam saatlerinde İzmir'e geldi.





Bakan Kurum; milletvekilleri ve bürokratların katılımıyla bugün saat 18.00 da İzmir Iktisat Kongresi Binasinda bir toplantı yaptı. Bakan Kurum'un yarın da TÜBİTAK'a ait Marmara gemisi ile Körfez'de incelemelerde bulunduktan sonra İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacağı açıklandı. Bakan Kurum İzmir korfezindeki kirliliğe bağlı toplu balık ölümleri için kente gelirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Dünya Sağlık örgütünün toplantısına katılmak için Çekya'ya gitti. İzmir körfezi için hayati önem taşıyan bir toplantı varken Tugay'ın bu toplantıya katılmayıp Çekya'ya gitmiş olması tepkileri de beraberinde getirdi.

"HERKES GÖRDÜ VE ANLADI"

CHP'nin hiçbir zaman hizmette samimi olmadığını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tugay'a tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kırkpınar "Sn. Tugay, yardım ve destek feryatları ile rol keserken biz samimiyet vurgusu yapmış, kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Ancak her zaman olduğu gibi bu olayda da yine aynı senaryo yaşandı. İzmir Körfezi için kentimize gelecek olan Bakanımız Sn. Murat Kurum'un yapacağı toplantıya katılmak yerine Çek Cumhuriyetine gitti. Şimdi Sn. Başkanın ne kadar samimi olduğunu herkes gördü ve anladı" dedi.

TOPU TACA ATTI

"Lafa gelince bir araba dolusu laf ama icraata gelince yok" diyen Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "'İzmir için uzatacağım elim sıkılacak ve çözümü hep birlikte sağlayacağız. Uzattığım el sıkılana kadar elimi havada tutacağım' diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için ivedilikle Bilim Kurulu kurulmasını sağlayan ve bugün kente gelip, körfez koordinasyon kurulu toplantısına katılacak olan Sn. Bakanımız Murat Kurum'un başkanlığında yapılacak olan toplantıya katılmayacağını açıklamış. Topu taca atıp, kendi kullandığı cümlelerle bile çelişen bu zihniyetten 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmelerini beklemek yanlıştır." dedi.

İMAMOĞLU'NU ÖRNEK ALIYOR

Tugay'ın İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örnek aldığını ifade eden Kırkpınar, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu… Toplantı öncesi Çek Cumhuriyetine giden Sayın Tugay da tıpkı İmamoğlu gibi İstanbul'un her en önemli olayında yurt dışında olur ya da tatilde. Onu örnek almış olacak ki İzmir'i her yönüyle etkileyen İzmir ve İzmirli için çok önemli olan bu meselede yurt dışına çıkmayı tercih ediyor. Beyefendi! Bu hayati bir meseleyi turistik geziye nasıl tercih edebiliyorsun. Böylesi hassas bir konuda rutin yapılan bir toplantıya nasıl katılabilirsin. Balıklar ölüyor, deniz canlıları yok oluyor. İzmir'in denizi ve havası oksijensiz kalmış, İzmirli kokudan dışarı çıkamıyor, feryat ediyor. Tüm sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir hizmet yapılmamış, yapılmıyor. Sözüm ona 'El uzatıyorum yardım istiyorum' diyor bakanlık tarafından el uzatıp adım atılınca da beyefendi yurt dışı gezisinden taviz veremiyor. Önceden planlanmışmış İzmirlilere verdiğiniz değer bu mu? Tugay'ın bu sorumsuz tutumunu İzmir kamuoyuna ve İzmirli vatandaşlarımıza havale ediyorum" diye konuştu.