AK Partili Nasır’dan, CHP’li Polat’a ‘yalan’ cevabı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yazılı bir açıklama yaparak CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın İktisat Kongresi binası ile ilgili açıklamasına cevap verdi. AK Partili Nasır, CHP'li Polat'ın alenen yalanları ile kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçekleri yazılı belgeler başta olmak üzere arşivlerde yer almaktadır. Kimse bunları saklamaya, saptırmaya ve çarpıtmaya kalkmasın. CHP'nin İzmir Milletvekili Mahir Polat, Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Nureddin Nebatinin İzmir programında dile getirdiği ve herkesin bildiği 'İzmir İktisat Kongresi binasının CHP'li Belediye Başkanı yıktı.' ifadesine, 'Yalan söylüyor' söylemi, göz göre göre büyük bir yalanı kamuoyuna söylemektir. Kendisi de iyi biliyor ki İzmir İktisat Kongresi binasını CHP'li Belediye Başkanı yıkmıştır. Bunu İzmirli hemşerilerimizde bilmektedir. Milletvekili Mahir Polat'ın Bakanımız Sayın Nureddin Nebatiye 'İktisat Kongresi binasının yıkılması ile ilgili tarihi gerçekleri çarpıtıyor.' söylemine verilecek cevap o günün belge ve gazeteleridir. O, CHP tarafından yıkılan ve otopark yapılan binayı, AK Parti hükümetimiz, 100. yılına yakışır bir şekilde aynı yerinde, aslına uygun olarak inşa ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile 17 Şubat'ta hem açılışını yapacağız hem de 4 Mart'a kadar burada bir dizi programlar gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

SİYASETİN EN İYİ LİMANI AHLAKTIR!

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra içimizdeki kavgalarla, çekişmelerle, farklılıklarla Türkiye'yi meşgul ederek asıl hedeflerine odaklanmasını engelleyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden uzaklaştıran Türkiye'yi, kendi içine kapanık bir şekilde tutmaya çalışan, emperyalistler ve işbirlikçilerinin oyunlarını bozan, Türkiye'de bu kısır döngüyü kıracak adımları atan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarlarıdır.

Türkiye'yi demokraside, ekonomide, özgürlükte, diplomasi ve sosyal devlet anlayışında gösterdiği büyük atılımlar ve sessiz devrimler ile bölgesinde ve dünyada etkili bir ülke konuma yükselten ve sözde değil özde Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'dir. Bu milletin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öne süren beceriksiz siyaset zihniyetinden milletimiz artık bıkmıştır. İktisat kongresinin yüzüncü yılı, büyük oranda alt yapı yatırımlarını 20 yılda tamamlayan ülkemizin; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla hedefi ile Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacaktır. Bu önemli kongreye alternatif çalışmalar düzenleyen, sabote etmeye çalışan, 24 yıllık iktidarları döneminde, Ege'nin incisi Akdeniz'in yıldızı İzmir'i çöküntü kent haline getiren beceriksiz CHP zihniyetinden, İzmirli hemşerilerim günü geldiğinde hesabını soracaktır. İzmir iş dünyası ile yapılan toplantıda, Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'nin verdiği rakamların düşük olduğu ve yalan olduğunu söyleyen Milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanına yalancı ifadesini kullandığı gibi toplantıda olan İzmir'in sanayici ve iş insanlarını da küçümsemiştir. Seçimlerin yaklaştığı bu süreçte, bir milletvekilinin kendine yer edinmek için milli bir konuda bu tür söylemlerde bulunması doğru değildir, ekonomiden en iyi anlayan CHP'li milletvekilleri ile gelsin onlara randevu alayım, bütün şer güçlerin oyunlarını ve umutlarını yerle bir eden Ekonomideki Türkiye modelinde, bugünkü kazanım ve gelinen durumu sayın Bakanımız Dr. Nureddin Nebati anlatsın. Dünyanın geçtiği bu zorlu süreçte kendisi gümrükçü olan Milletvekili Polat, yapılan ihracatı ve iş dünyasının bu süreçte kazandıklarını en iyi bilenlerdendir, güneş balçık ile sıvanamaz, siyasetin en iyi limanı ahlaktır.''