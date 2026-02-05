AK Partili Sait Başdaş’tan Cemil Tugay’a 100 bin liralık dava!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, yoğun yağışların yaşandığı günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video üzerinden kamuoyuna açıklamada bulundu. Başdaş, paylaşılan görüntülerde herhangi bir kurgu, yönlendirme ya da manipülasyon bulunmadığını belirterek, "Görüntüler sahadaki durumu olduğu gibi yansıtmaktadır. Belediye ekiplerinin çalıştığı izlenimi verilen video ile kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bir senaryo servis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÖRÜNTÜ

Başdaş, söz konusu paylaşımın ardından yaklaşık bir saat sonra sahaya ait gerçek ve kesintisiz görüntüleri kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Bu görüntülerde, videonun yayımlandığı anlarda alanda herhangi bir belediye ekibinin bulunmadığının açıkça görüldüğünü vurguladı. Başdaş, bu paylaşımın herhangi bir algı oluşturma amacı taşımadığını, kendisine yöneltilen kurgu ve manipülasyon iddialarının ise tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Açıklamasında görüntülerde yer alan ve olta ile balık tutan kişiyle ilgili iddialara da değinen Başdaş, "Söz konusu kişiyle hiçbir tanışıklığım, yakınlığım ya da organik bağım bulunmamaktadır" dedi.

BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SERVİS EDİLDİ

Başdaş, Cemil Tugay'ın paylaşımının ulusal ve yerel basın kuruluşlarına bilinçli şekilde servis edildiğini, bu süreçte herhangi bir teknik inceleme yapılmadığını ve uzman görüşüne başvurulmadan haberleştirildiğini öne sürdü. Bu durumun; kamuoyunun yanıltılmasına, gerçeklerin gölgelenmesine, kendisinin ve ailesinin ağır hakaret ve küfürlere maruz kalmasına neden olduğunu ifade etti. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin belediye başkanının, yönetim zaafını ve altyapı yetersizliğini örtbas etmek amacıyla gerçeği çarpıtan paylaşımlar yaptığını savunan Başdaş, bu yaklaşımın siyasi bir tutum değil, bilinçli bir manipülasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimi olduğunu dile getirdi.

ALTYAPI İÇİN BAĞIŞLAYACAĞIM

Sait Başdaş, açıklamasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında 100 bin TL'lik hakaret davası açtığını kamuoyuna duyurdu. Başdaş, dava sonucunda hükmedilecek tazminat bedelini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği bir kuruma altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlayacağını da açıkladı.Açıklamasını,"Bizim meselemiz polemik değil; gerçeğin açığa çıkmasıdır. Algı değil, hakikat kazansın" ifadeleriyle tamamladı.