AK Partili Saygılı: Şehrin en modern binalarının dibinde, en ilkel trafik sorununu yaşıyoruz

İzmir'de dün saat 17.00 itibarıyla etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde hayatı durma noktasına getirdi. İş çıkış saatine denk gelen yağışla birlikte kentin en önemli ulaşım akslarında trafik durma noktasına geldi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken kent içi trafikteki sıkışıklık araç sürücülerine adeta saç baş yoldurttu. Kentte yaşanan trafik keşmekeşine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan sert tepki geldi.

İZBB SINIFTA KALDI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Her gün aynı senaryo, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu trafiği yönetemediği gibi, alternatif üretme konusunda da sınıfta kalıyor. Şehrin en modern binalarının dibinde, en ilkel trafik sorununu yaşıyoruz." İfadelerini kullandı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Saygılı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da İzmir Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediye başkanlarına tepki gösterdi. İzmir'in altyapısının iflas ettiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, asfalt atılmadığı için yolların köstebek yuvasını andırdığını öne sürdü. Her yağmurda bildik manzaraların yaşandığını belirten vatandaşlar, kentte yaşanan trafik çilesinin hayata geçirilecek yeni yatırımlarla son bulmasını istedi.