AK Partili Saygılı’dan CHP’li Güç’e manidar yatırım cevabı!

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, hükümetin İzmir'e yönelik yatırım politikaları üzerinden hedef alan açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt gecikmedi. Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "CHP'nin "algı üretme hastalığı" yine nüksetmiş durumda! Hükümetin, İzmir'e yatırım yapmadığını iddia eden CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç, geçmişteki CHP İl Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının yaptığı gibi gerçek dışı açıklamalarla İzmir kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Ama burada ilginç bir gelişme de var… CHP uzun yıllar boyunca "İzmir'den toplanan her 40 liradan yalnızca 1 lira geri geliyor" diyordu. Sayın Güç şimdi çıkmış, yüzde 25'i yani "Her 4 liradan 1'i geri geliyor" diyor. Demek ki gerçeklere yaklaşmaya başlamışsınız…Biraz daha çalışırsanız doğru rakamları da bulacaksınız."

SAYGILI'DAN GÜÇ'E RAKAMLARLA YANIT

"İzmir'e geri dönen pay: 215 milyar TL Sonuç: İzmir'den toplanan verginin %51'i yine İzmir için harcanmaktadır. Bu kaynaklar nereye gidiyor?" diyen Başkan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Gerçekler çok açık, 2024 yılında; İzmir'den toplanan vergi: 703 milyar TL Bunun 280 milyar TL'si, sigara şirket merkezleri İzmir'de olduğu için burada görünen ÖTV gelirleridir. İzmirli hemşehrilerimizin cebinden çıkmamaktadır. İzmir'den toplanan gerçek vergi: 423 milyar TL'dir. İzmir'e geri dönen pay: 215 milyar TL. Sonuç: İzmir'den toplanan verginin %51'i yine İzmir için harcanmaktadır. Bu kaynaklar nereye gidiyor? Kamu görevlilerinin maaşları: 127 milyar TL → %59– Memur SGK ve primleri: 16,5 milyar TL → %7,5. Mal ve hizmet alımları: 29 milyar TL → %13. Eğitim, sağlık, bakım ve küçük yatırımlar: 38 milyar TL → %10 Ve unutmayın: Bunlara Bakanlık bütçelerinden yapılan büyük projeler dahil değildir. Hızlı tren, çevreyolları, şehir hastaneleri gibi…Bir diğer net tablo: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 doğrudan yatırım bütçesi: 16 milyar TL. Hükümetimizin İzmir'e 2024'te yaptığı doğrudan yatırım: 38 milyar TL. Yani hükümetimizin İzmir'e yaptığı yatırım, Büyükşehir'den %130 daha fazladır." İfadelerini kullandı.

CHP İL BAŞKANI GÜÇ'E İZBAN SORUSU!

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İZBAN yönetim kurulu başkanlığı döneminde aldığı kararların üstüne Cemil Tugay'ın karar aldığını hatırlatan Saygılı, "Sayın Çağatay Güç'e tavsiyemiz: Gelir gelmez başladığı bu tür algısal açıklamaları bir kenara bırakıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde belediyeyi temsil ettiği İZBAN Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında aldığı kararların arkasında durmasıdır. Malum, Cemil Tugay orada kendisinin aldığı kararı, ezen bir tavır sergilemişti!" diye konuştu.