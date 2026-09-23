AK Partili Saygılı’dan İZBB Başkanı Tugay’a: “73 milyon 690 bin TL’lik kamu zararının hesabını kim verecek?”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016'da Halkapınar'da yeraltına tren depolama tesisi inşa etmek için harekete geçti. O süreçte inşaatına başlanan proje aradan geçen 10 yıllık süre içinde bir türlü tamamlanamadı. Bu arada meydana gelen iş kazasında 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedenlerine günler sonra ulaşılabildi.

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Yapımı deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen Tren Depolama Tesisi ile ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapan Saygılı şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında büyük umutlarla başlattığı Halkapınar Yeraltı Metro Depolama Projesi, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanamadı. Üstelik mesele yalnızca gecikme değil…

Projede revize birim fiyatının hesaplanmaması nedeniyle 73 milyon 690 bin TL kamu zararı oluştuğu tespit edildi. İzmirlinin vergileriyle yürütülen bir projede; 10 yıllık gecikme, bitmeyen bir yatırım ve milyonlarca liralık kamu zararı…" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİ ARTIK NET BİR CEVAP BEKLİYOR

Saygılı açıklamasının devamında İZBB Başkanı Cemil Tugay'a cevaplaması için zor sorular yöneltti.

İŞTE O SORULAR…

"İzmir artık net bir cevap bekliyor: Bu proje neden 10 yıldır bitirilemedi? Kamu zararı neden oluştu? İzmirlinin kaybının hesabını kim verecek? "dedi. Şimdi gözler İZBB Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Tugay'ın Saygılı'nın sorduğu sorulara cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.