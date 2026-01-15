AK Partili Saygılı’dan Ödemiş’te yangın mağdurlarına müjde!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında AK Parti hükümetinin ilçeye kazandırdığı yatırımları yerinde inceledi. Başkan Saygılı, geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören evlerin yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutların yükseldiği Tosunlar Köyü'nü ziyaret ederek çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu, köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, devletin afet sonrası süreçte gösterdiği hızlı ve kararlı müdahaleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ateş yaktı, devletimiz yaraları sardı; umut yeniden filizlendi. Temmuz ayının başında yaşanan büyük yangında, birçok evimiz zarar gördü… Yangının hemen ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci yakından takip etti ve Ödemişli hemşehrilerimizin evlerinin yeniden yapılması için derhal talimat verdi. Evleri zarar gören vatandaşlarımıza ise, daha ilk hafta dolmadan 162 bin TL nakdi destek hesaplarına yatırıldı. Yangından etkilenen üreticilerimiz de yalnız bırakılmadı. Telef olan 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı ve 2 büyükbaş hayvan, hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca yangın bölgemizde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olmasına rağmen, yollar devletimiz tarafından bütçe ayrılarak yenilenmiştir" dedi.

YARALAR SARILIYOR

Kalıcı konut çalışmalarına da değinen Başkan Saygılı, Ağustos ayı sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte konutların temelinin atıldığını hatırlatarak, "Tosunlar'da 64, Karadoğan'da 55, Suçıktı'da 14, Üzümlü'de 5 olmak üzere toplamda 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı inşa edilmektedir. Yaklaşık 600 milyon TL'lik bu yatırımlar, yangının birinci yılı dolmadan hak sahiplerine teslim edilecektir. Bugün görüyoruz ki çalışmalar, söz verilen takvimin de önünde ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz; depremde, selde, yangında nerede bir afet varsa milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Biz söz verip unutan değil, yaraları saran, vatandaşını asla yalnız bırakmayan bir anlayışın temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.

ÖDEMİŞ GÜNEY ÇEVRE YOLU TRAFİĞİ RAHATLATTI

Ödemiş ile Kiraz ilçeleri arasında devam eden yol yapım çalışmalarını ve tamamlanan Ödemiş Güney Çevre Yolu'nu da inceleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ''Ödemiş… Tarihiyle, üretimiyle, emeğiyle Ege'nin kalbi. Bugün, şehrimizin ulaşımına nefes aldıran önemli eserleri hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ödemiş ve Kiraz arasındaki yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Ulaşım altyapısını güçlendirecek bu önemli yatırımın, hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve kalıcı çözümler sunması için çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Öte yandan toplam 5 kilometre uzunluğundaki Ödemiş Güney Çevre Yolu tamamlandı ve artık Ödemiş'e yakışır bir şekilde hizmet veriyor. Bu yol sayesinde; Bozdağ, Birgi, Kaymakçı, Beydağ ve Kiraz'a giden araçlar şehir merkezine girmeden yönlendiriliyor. Böylece ana arterlerdeki trafik yoğunluğu yüzde 35 azaltıldı. Dün 25 dakika süren çıkışlar, bugün sadece 3 dakikaya indi. Bu sadece bir yol değil… Vatandaşımızın zamanına değer veren, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getiren bir vizyon eseridir. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle konuşmaya devam edeceğiz. Ödemiş'e, İzmir'e hayırlı olsun.'' dedi.

ÖDEMİŞ'E YENİ SAĞLIK ÜSSÜ…

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te gerçekleştirdiği programlar kapsamında ilçeye kazandırılan yatırımları yerinde incelemeye devam etti. Başkan Saygılı, yeni hizmete açılan Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, AK Parti'nin sağlıkta insan odaklı ve erişilebilir hizmet anlayışını vurgulayarak, "AK Parti olarak sağlıkta yalnızca tedavi edici değil, koruyucu ve önleyici hizmetleri de merkeze alan bir politika izliyoruz. Vatandaşımızın sağlık hizmetine kolay, hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmasını temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Güçlü altyapı, donanımlı tesisler ve uzman kadrolarla sağlık hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ödemiş'te de son olarak yeni binanın hizmete açılmasıyla birlikte dört farklı sağlık hizmet biriminin aynı çatı altında faaliyete geçti. Fiziki şartları iyileştirilen İlçe Sağlık Müdürlüğü, dokuz birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi ve ilçemizde ilk kez hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ile sigara bırakma polikliniği hizmet vermektedir. Kanser Tarama Birimi kapsamında kurulan mamografi cihazı ile hem hastanemizin yükü azaltılmış hem de vatandaşlarımıza erken teşhis imkânı sunulmuştur. Ayrıca, ilçenin beşinci 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun da bu binada hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta dönüşüm vizyonumuz kararlılıkla sürmektedir. Devletimiz, her alanda olduğu gibi sağlıkta da vatandaşının yanındadır. Yeni sağlık yatırımlarımız Ödemiş'imize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KAPALI YÜZME HAVUZU BİTİYOR

Kapalı Yüzme havuzundaki çalışmaları da yerinde gören Başkan Saygılı, ''Ödemiş… Gençliğiyle, enerjisiyle, geleceğiyle bizim için çok kıymetli bir ilçe. Gençlerimizin spora daha fazla erişebilmesi için önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, bugünkü maliyetleriyle 126 milyon TL olan Ödemiş Kapalı Yüzme Havuzu projemizde, kaba inşaat tamamlandı… Şimdi ince işçilik ve son rötuşlara geçildi. Planlanan takvime göre, tesisimizi 2026 yılının dördüncü ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu proje, Ödemişli gençlerimizin sporla buluşacağı, sağlıklı, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanı olacak. Geleceğine yatırım yapan şehirler, gençlerine yatırım yapan şehirlerdir. Biz, eser ve hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ödemiş'e hayırlı olsun. AK Parti, İzmir'e ve Ödemiş'e günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla yaklaşmaktadır. Kalıcı eserler üreten AK Parti hükümeti; konuttan ulaşıma, sağlıktan spora kadar her başlıkta Ödemiş'i yatırımlarla buluşturmaya devam etmektedir. Afette de, hizmette de sahada olan devlet anlayışıyla İzmir'in her ilçesinde vatandaşın yanında yer alan AK Parti, laf değil eser üretmektedir. Ödemiş'te yükselen her yatırım, bu kararlılığın ve bu güçlü iradenin somut göstergesidir. AK Parti, İzmir'i ve Ödemiş'i hak ettiği hizmetlerle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. '' dedi.