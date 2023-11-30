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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:50 Son Güncelleme: 30.11.2023 18:23

AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘Köy Koop’ cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Köy-Koop’un Sayıştay kararı ile ilgili sözlerine karşılık, "Aile şirketi gibi işlettikleri, çiftçiyi sözde kollayan Köy-Koop’un usulsüz alımlarını durduran Sayıştay raporuna isyan ederken yine şov yapmayı ve kolay yolu seçiyor. Üzgünüz ama buradan da bir mağduriyet ve kahramanlık çıkaramazlar.’’ ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘Köy Koop’ cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi, "CHP'nin İzmir'e an an kaybettiren 'zarar ziyan belediyeciliği' iflas etmiştir! Tunç Soyer; aile şirketi gibi işlettikleri, çiftçiyi sözde kollayan Köy-Koop'un usulsüz alımlarını durduran Sayıştay raporuna isyan ederken yine şov yapmayı ve kolay yolu seçiyor. Yasalar açık, uygulamadaki zafiyetleri açık. Kendi kendilerine iş gördükleri ne köylüye ne de İzmir halkına yararı olan bu girişimleri elbette ellerinde patlayacaktı.

İhale yapmayacaksınız, yasal koşulları yerine getirmeyeceksiniz; kime, nasıl ve ne kadar kazandırdığınızın hesabını veremeyeceksiniz; üstüne üstlük zeytinyağı gibi üste çıkacaksınız! Üzgünüz ama buradan da bir mağduriyet ve kahramanlık çıkaramazlar! İzmir'in ekmeğini topraktan çıkaran binlerce çiftçisi ve İzmir halkı hikâyenin gerçek yüzünü görüyor! Aslında, fotoğraf çok daha büyük ve hazin! İzmir'de CHP Belediyeciliği iflas etmiştir. Sayıştay'ın raporu çok daha kritik bir tabloyu gözler önüne seriyor. Ama Tunç ve Neptün Soyer çifti; nedense sadece kooperatif kararını masaya yatırıyor. Oysa rapor; Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şirketlerinin sermayelerinin yarısı oranının üstünde zarar ettiği ve kara deliklerinin giderek büyüdüğü; Kentsel Dönüşüm yapım işlerini devrettiği İZBETON'un ihalesiz işleri, işlevsiz şirketlerin yersiz giderleri; Buca Metrosu ihalesindeki usulsüzlük; Beydağ, Kemalpaşa ve bazı ilçelerin mahallelerinin nazım imar planlarının yapılmaması; liyakatsiz kadrolar gibi pek çok kanayan yarayı gözler önüne seriyor.

Şimdi, istiyorlar ki; biz ne yaparsak yapalım İzmir sineye çeksin! İstiyorlar ki; gemimizi yürüten kaptan olalım İzmir de bu gemiden inmesin! Hukuk tanımasınlar, hesap vermesinler, hizmet etmesinler ama yine de alkış alsınlar. İzmir'in tahammülünü zorlamanın ötesine geçtiler. Kimse kusura bakmasın; bu şehir ve insanları 'elde var bir' değil!" ifadelerine yer verdi.

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AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘Köy Koop’ cevabı
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