AK Partili Yıldız: "Belediye batağa sürükleniyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı kesin hesap görüşmelerinde eleştirilerde bulundu. Mecliste kesin hesap görüşülürken konuşan Yıldız: "Kesin hesabı sırf rakam olarak görürseniz bir şeyi eksik yapmış olursunuz. Bu kentin kronikleşmiş maalesef yönetim hatası sonucu ortaya çıkmış tablolardan konuşmamız lazım. Gelin, İzmir'i konuşalım. Belediyelerin tasarruf odaklı bütçeler yapması gerektiğini neden ıskalıyoruz? Biz günü kurtaran gidere odaklı bütçeler konuşuyoruz. Sürekli bahane siyaseti" dedi.

AK PARTİ İLE NE ALAKASI VAR?

Konuşmasında Aziz Kocaoğlu döneminde finansman notu yüksek bir belediye olduğunu hatırlatan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyeye 5 yılda 12- 13 bin yeni istihdam alanı oluşturulmuş. Seçim öncesi SGK ve vergi borcu uygulaması getirildi, o zaman neden ödenmedi. Biz ESHOT'un tüm bütçelerine oybirliği verdik. İZDOĞA Şirketi ne yapıyordu, İZSU'ya personel istihdam ediyordu, sonra şehir tiyatrolarına bile girdi. Fatura kesti bize, biz ona AGK ve vergi primini ödedik ama bu paraları ödemedi şirket. Bunun sebebi AK Parti mi? Bunun beğenmediğiniz iktidarımızla ne alakası var? Siz daha 3 yıl önceki, 1 yıl önceki oluşturduğunuz kötü faturanın hesabını verin. Biz bu şirkete SGK primlerini ödedik mi ödemedik mi, peki bu primleri bu şirket neden yatırmadı. Yatırmayandan hesap sormayanlar, AK Parti'den neyin hesabını soruyorsunuz? Bu arkadaşlar yatırmamış, bu bedeli bir daha ödüyoruz, şimdi de kesintiye uğradık diyorsunuz. 2024 yılında kesinti de yok."

"CEMİL BEY BİN 300 YENİ PERSONEL ALMIŞ"

"Cemil Bey döneminde yaklaşık bin 400 kişi emekli olmuş. Şu anki personel 35 bin 109, emekli olanlar da var, net bin 300 yeni personel almışsınız. Ben İzBB'nin içinde bulunduğu kötü mali tablodan memnun olmam. Çukurlu yolu, çöp dağlarını biz de yaşıyoruz, en pahalı suyu biz de kullanıyoruz. Bunları yapmakla görevli olan sizsiniz ama siz yıllardır kötü yönettiğiniz şirketlere para aktararak, mali tabloyu bu hale getirdiniz. Şimdi hızlı tren, şehir hastanesi, Maraş konutları diyorsunuz. Yani dağa, taşa soruyorsunuz."

7.4 MİLYAR BORÇLANMIŞIZ

"Belediyeler yerel halkın daha sağlıklı imara, çevreye, suya ulaşması için. Bunları yapmamışız. Borçlanma kısmında 7.39 milyar boçlanmışız. Tekrar borçlanma yetkisi aldınız. Evet verdiğiniz işler sizin yönettiğiniz belediyeyi batağa sürüklemeye devam ediyor."

"EN AZ BORÇ ÖDEMESİ 2024'DE SİZİN DÖNEMİNİZDE YAPILMIŞ"

"En az borç ödemeyi 2024 yılında yapmışız. Altyapıyı hangi kaynakla yapacağız. Vergi borcu şirketlerin kendi beyanlarına göre hesaplanıyor. Kendi beyanınızla oluşturduğunuz borçların hesabını bizden soruyorsunuz. Biz geçtiğimiz 5 yıl içinde ne dediysek bugün oldu. İZBETON'la yer devri yaptık. Kooperatif ortaya çıkınca 'Yapmayın, yanlış' dedik. O gün o işi savundunuz, bizi tefe koydunuz, kentsel dönüşümün önündeki engel olduğumuzu söylediniz. O modelin var ya bugün ayağa kalkması için 10 milyar TL'den fazla para bulmanız lazım. Bizim yaptığımız eleştirilerde bir tane haksız bulun, ben özür dilerim. Sayın Başkandan da bizim doğrularımızın yanında durmasını bekliyorum."

ASFALT ATAMIYORUZ

Onat Tüneli… Fen İşler 3.6 milyarla bütçeyi tutturduk derken, geçmiş dönemden kalan İZBETON borcunu ödedik desenize… Bir çek çıktı 2.3 milyar, bunu ödedik ve maalesef bu yüzden asfalt atamadık deseniz biz sizi takdirle karşılarız ama bütçeye 3.6 milyar yazdık bunu da tutturduk derseniz İzmirlinin aklıyla oyun oynamaktır. 2.3 milyar İZBETON'un borcunu ödemediniz mi, bundan dolayı da asfalt atamadık desenize… 10 milyar TL kooperatif borcu bırakmış, 2 milyar da öngöremediğimiz çek bırakmış. Onat Tüneli 2018 yılında başlamış, 2019 yılında durdurulmuş. Şu ana kadar maliyeti 540 milyona çıktı, o zaman 110 milyondu. Bunu biz mi yaptık? Konak'taki üst geçit 778 milyon rakamla ihale edildi, firma işini yapamadı, bitiremedi, teminat mektubunun süresi geçmiş, adam konkordato ilan etmiş. Bunun sorumlusu biz miyiz, 11 milyonu alamadınız, bunun sebebi biz miyiz? 11 milyon para buhar oldu, kim verecek bunun hesabını?

"GEÇEN DÖNEM 40'A 1'Dİ, BU DÖNEM 19'A 1"

4. faz 2023 yılında 330 milyona ihale edildi. İhaleyi alan firmaya, siz tahmini oluşan maliyete yaklaşamadınız diyerek ihaleyi iptal ettiniz, 6 ay sonra 550 milyona aynı firmaya verdiniz. Kim verecek bunun hesabını verecek? Geçmiş dönem 40 verdik 1 aldık diyorlardı, bu dönem 19 verdik 1 aldık'a gelmiş." diye konuştu. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 kesin hesabı AK Partive MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.