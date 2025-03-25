AK Partililerden art arda küfür tepkisi: O meydanları size dar ederiz!

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesine ve ailesine yapılan hakaretlere AK Parti cephesinden çok sert tepkiler geldi.

ALÇAKLAR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve annesine yapılan hakaretlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Eylemcilere 'alçaklar' diye seslenen Eyyüp Kadir İnan, "Günlerdir hırsızlığı, yolsuzluğu arsızca savunan alçaklar! Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir! 15 Temmuz gecesini kimlere nasıl dar ettiysek aynısını yine ve yeniden yapmaktan bir an geri durmayız! Özgür Özel meşrepli, Ekrem İmamoğlu ahlaklı edepsizler o meydanları size de dar ederiz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür!" ifadelerini kullandı.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Saraçhane'de hakaret içerikli söylemlere bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine Saraçhane'de yapılan alçak ve şerefsiz saldırılar, muhalefetin nasıl bir çürüme ve ahlak yoksunluğu içinde olduğunu açıkça göstermektedir. Bu milletin kutsallarına dil uzatan, annelik gibi en mukaddes değere bile düşmanlık eden bu alçak zihniyet, insanlık onurundan nasibini almamıştır. Bu nefret dili, sadece söyleyenlerin ahlaki çöküşünü değil, bu zihniyeti besleyen karanlık odakların da nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Hiçbir değer tanımayan, hiçbir sınır bilmeyen bu seviyesizliği lanetliyorum. Bu ahlaksızlığın hesabını, milletimiz vicdanında soracaktır. Bu topraklarda nefret ve iftiraya yer yok. Herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

ZİHNİYET BATAKLIĞI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Bir insanın annesine, hele ki vefat etmiş bir anneye dil uzatmak, ahlaki çöküşün en açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine Saraçhane'de edilen hakaretler, muhalefetin nasıl bir zihniyet bataklığına saplandığını gözler önüne seriyor. Bu seviyesizliği ortaya çıkaran da, bu ahlaksızlığa sessiz kalan da bu çirkinliğin ortağıdır! İnsanlık onuruna ve toplumun değerlerine saldırmak, ne özgürlük ne de demokrasiyle bağdaşır. Biz millet olarak, annelerimize, ailelerimize ve değerlerimize uzanan bu kirli zihniyete karşı asla sessiz kalmayacağız. Haddinizi bilin!" dedi.

UTANMA, ARLANMA, HAYSİYET NEREDE?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise, Eyyyyy Özgür Özel Zerre devlet adamlığından nasibini almadığın, gencecik evlatları, insanları sokağa vandallık yapmaya davet ettiğin yetmedi, senin kışkırtmanla sokağa çıkanlar Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine iğrenç hakaretleri yaparken hiç utanmadın mı! Utanma, arlanma, haysiyet sende nerde!!! Hesabını vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

TEŞVİK EDENLERİ BİLİYORUZ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Günlerdir ortalığı yakıp yıkan vandallar, Saraçhane'de bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine alçakça hakaretlerde bulundular. Bu alçaklığı şiddetle lanetliyorum. Şereften ve haysiyetten yoksun bu vandalları cesaretlendiren, bu aşağılık harekete teşvik edenleri çok iyi biliyoruz. Bu terbiyesizliğin hesabını hukuk çerçevesinde vereceksiniz!" dedi.

BİR AVUÇ SOYGUNCU MESELESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Kendi kirli gündemlerini örtbas etmek için Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyorum. Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgâhları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağız. Gençlerimiz asla aldanmasın! Bir avuç soyguncunun meselesi milletin meselesi değildir, olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.