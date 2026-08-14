AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü: Bakan Fidan’dan kutlama mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, NSosyal hesabından AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fidan, "25 yıl önce milletimizin iradesiyle başlayan yürüyüş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın ve belirleyici bir aktör haline geldiği büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Milletimizin her seçimde ortaya koyduğu güçlü irade ve verdiği destek; dış politikada uzun vadeli, stratejik ve cesur adımlar atmamıza, değişen dünyanın şartlarını doğru okuyarak Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmemize zemin hazırladı." değerlendirmesini yaptı.

Bugün Türkiye'nin "krizlerin çevrelediği bir coğrafyada kendi istikametini tayin eden, barış, istikrar ve işbirliği için sorumluluk üstlenen, bölgesinin ve dünyanın geleceğine ilişkin söz ve vizyon ortaya koyan bir ülke olduğunu belirten Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Bu 25 yıllık yürüyüşte, teşkilatlarımızdan sandık başında iradesini ortaya koyan vatandaşlarımıza, kuruluşundan bugüne AK Parti'ye gönül ve emek veren herkese ait bir pay, bir iz, bir alın teri vardır."

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin desteğiyle Türkiye'yi daha güçlü kılan" ve "dünyaya daha adil bir gelecek için söz söyleyen bu yürüyüşü" kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Fidan, mesajında "Geçirdiğimiz 25 yıl, gelecek yüzyılın habercisidir. AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.