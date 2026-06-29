Aydın’da AK Parti’ye büyük katılım! 391 muhtar ve 619 aza rozet taktı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından, partiye katılan muhtar ve azalar için Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali Düğün Salonu'nda geniş katılımlı bir rozet takma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı sahne alırken, ardından gerçekleştirilen zeybek gösterisi salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Programa partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törene AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları, eski milletvekilleri ile Aydın'ın farklı ilçelerinden çok sayıda davetli katıldı.

ÇERÇİOĞLU: "ANKARA'NIN GÜCÜ, AYDIN'IN ENERJİSİ BİRLEŞTİ"

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet odaklı anlayışla çalışacaklarını söyledi.

Muhtarlarla her zaman iş birliği içinde olduklarını ifade eden Çerçioğlu, şunları kaydetti: "Hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile Aydın'ı hep beraber geleceğe hazırlıyoruz. Yaşadığımız mahallenin, kentin refahı ve kalkınması için her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde olduk, bundan sonra da iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizler bana çok destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep beraber tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız. İki katı çalışacağız. Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti, hizmette sınır yok bundan sonra."

"391 MUHTAR VE 619 AZA PARTİMİZE KATILDI"

Partiye katılan muhtar ve azaların sayısını açıklayan Çerçioğlu, bu katılımın Aydın'ın geleceği açısından önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bugün burada 391 muhtarımız ve 619 azamızla birlikte toplam 1010 arkadaşımız partimize katıldı. Ama hiçbir zaman hiçbir ayrım yapmadık. Hizmette hep adil olduk, bundan sonra da adil olacağız. Burada olan ya da olmayan tüm muhtarlarımızla birlikte Aydın'ın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Şimdi daha güçlüyüz, daha kuvvetliyiz. Hep sevdamız Aydın. Durmak yok, çalışmaya devam. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Aydın'a vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Söz veriyoruz, daha çok çalışacağız." Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarının tüm muhtar ve azalara açık olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

EFKAN ALA: "TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda önemli bir yükseliş gösterdiğini belirterek bunun güçlü siyasi irade ve istikrarlı yönetimin sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel ölçekte etkisini artırdığını vurgulayan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen üretim kapasitesini koruyan, diplomatik alanda oyun kurucu rol üstlenen, savunma sanayiinden enerji güvenliğine kadar birçok stratejik başlıkta kendi imkanlarını geliştiren Türkiye, giderek dünyanın dikkatle takip ettiği bir merkez ülke konumuna yükselmektedir. Bu yükseliş tesadüf değildir. Güçlü siyasi iradenin, uzun vadeli gayretlerin ve milletimizin değişime olan inancının doğal sonucudur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım hayata geçirildiğini belirten Ala, "İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü irade, AK Parti'nin vizyonu ve milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek. Ülkemiz küresel sistemde daha etkili, daha saygın ve daha belirleyici bir konuma ulaşacaktır. Bugün Aydın'dan verilen bu güçlü destek de bu yürüyüşün önemli göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

1010 KİŞİYE TEK TEK ROZET TAKILDI

Konuşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'e plaket takdim edildi.

Programın sonunda ise isimleri tek tek anons edilen 391 muhtar ve 619 aza olmak üzere toplam 1010 kişiye AK Parti rozetleri takıldı. Yoğun katılımın yaşandığı tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör