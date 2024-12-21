AK Partili isimlerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş'ın eşi Buket Ocak Kocabaş'ın belediye çatısı altında hizmet veren Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesindeki görevine son verdi. Tugay'ın işten çıkarma kararı tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti'nin İzmir'deki ağır topları sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Başkan Tugay ve mensubu olduğu CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

SAYGILI: "CHP TİPİ DEMOKRASİ ELEŞTİRİ KALDIRMAZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Fikirlerinize benimle aynı görüşte olduğunuz sürece katılıyorum. CHP tipi demokrasi budur. Eleştiri kaldırmaz. Tenkit sevmez. Hakikati algıya kurban eder. Tahammülsüzdür. Öyle ki insanları ve ailelerini ekmeğinden eder. Gece gündüz demokrasi ve hoşgörü masalları anlatan CHP'li İzmir siyasi elitinin gerçek yüzünü her geçen gün daha iyi tanıyoruz."

BURSALI: "SÖZLERİNE BAKARSAN EN DEMOKRAT KENDİLERİ

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: "Sözlerine bakarsan en demokrat kendileri. Yaptıklarına bakarsan dün ne iseler bugün de aynılar aslında. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 15 yıllık bürokratını, kocasına kızdığı için işten attı. Meslektaşım gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş ve eşi Buket Ocak'a geçmiş olsun."

İNAN: "BASINA VE DEMOKRASİYE AYAR ÇEKEMEZSİNİZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan: "Tüm hatalarını ve yanlışlarını basın özgürlüğü maskesi ile kapatmaya uğraşanlar; İzmir'de kendilerine yöneltilen en küçük eleştiride bile gazetecinin ailesinin iş hayatı üzerinden tehdit oluşturabiliyorlar. Yönetemediğiniz belediyeler üzerinden basına ve demokrasiye ayar çekemezsiniz. Beceriksizliklerinizin ve tembelliklerinizin üstünü daha büyük bir rezalet ile kapayamazsınız. Şimdi 'Özgür Basın' havarilerini şu zorbalığa tepki vermeye davet ediyorum."

YILDIZ: "İZMİR HALKI BU ADALETSİZLİĞİ UNUTMAYACAKTIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geleli henüz 8,5 ay oldu ama eleştiriye tahammülsüzlüğü şimdiden ayyuka çıktı. Daha önce gazeteleri arayıp haberlerin neden yapıldığını sorgulayan, sosyal medyada polemik yaratan ve kendisini eleştirenleri engelleyen bir yönetim anlayışına şahit olduk. Şimdi ise, İzmir'in yetiştirdiği değerli gazetecilerden Hasan Tahsin Kocabaş'ın eşi Buket Hanım'ın işine son verilmesiyle bu tavrın zirve yaptığını görüyoruz. 15 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, APİKAM gibi değerli bir yapıda uzman olarak emek veren Buket hanımın, yalnızca Gazeteci eşinin eleştirileri nedeniyle işten çıkarılması, hem anti-demokratik bir uygulamadır hem de kadına karşı bir şiddet örneğidir. Kadına şiddet sadece fiziksel değildir; bir kadının emeğini hiçe sayarak, ailesine duyulan öfkeyi onun üzerinden göstermek de şiddetin bir başka yüzüdür. CHP'li meclis üyelerinin geçmişte meclise 'kadına şiddete hayır' yazılı tişörtlerle gelmesi yetmez. Asıl kadına şiddete karşı duruş, emekçi kadınların hakkını korumaktan, sessiz kalmaktan geçer. Cemil Tugay'ın bu tavrı, CHP'nin basın özgürlüğü ve kadın hakları konusundaki söylemlerinin içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İzmir halkı bu adaletsizliği unutmayacaktı."

KOCABAŞ: "BU ÇARPIK ZİHNİYETİN EN SOMUT ÖRNEĞİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Sözcüsü Nail Kocabaş: "CHP, yıllardır basın özgürlüğü naraları atarken, gerçekte basını susturmak için her türlü baskı ve tehdidi kullanmaktan geri durmuyor! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, eleştiriden rahatsız olup gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş'ın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan eşini işten çıkarması, bu çarpık zihniyetin en somut örneğidir. Sözde özgürlük savunucusu CHP, özde baskının adresidir. CHP'nin bu ikiyüzlü tutumunu İzmir halkı çok iyi görüyor ve not ediyor." dedi.

KİŞİLİ: "HEP BİRLİKTE VE İSTİNASIZ SİZİ ALKIŞLAYALIM MI SAYIN BAŞKAN?"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili: "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde diyelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay bu masalın ne yazık ki başkahramanı. Göreve geldiği ilk andan itibaren ki aslında bu tutumu, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden başlar. Tahammülsüzlükte, anti demokratik yaklaşım ve davranışlarında hep zirveydi aslında! Şantiyede işçisini işaret parmağıyla tehdit eden de oydu; İzmir'i yönetmeye başladığı andan itibaren meclisi susturmaya; en objektif eleştirileri yapan gazetecileri de durdurmaya çalışan da. Birçok isim sayabiliriz elbette ama İzmir'in kendi doğrusunu dillendiren seslerinden; ama gazeteciliği bambaşka bir kazanç kapısı yapmamış Hasan Tahsin Kocabaş'ın eşini işten çıkarma tepkisi aslında bir Nirvana. Ne yapalım; hep birlikte ve istinasız sizi alkışlayalım mı Sayın Başkan? Ya da herkes sizi 'hazır kıta' alkışlamadığında hep böyle idam sehpası mı kuracaksınız." ifadelerini kullandı.

AK Partili isimlerin yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımların altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Başkan Tugay'a tepki gösterdi.