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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Akademi ödülleri sahiplerini buluyor

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Akademi ödülleri sahiplerini buluyor
İlim Yayma Ödülleri, bu yıl 3'üncü kez sahiplerini bulacak. İlim Yayma Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'den ve yurtdışından, akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda konuk ödül gecesine katılacak. Deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme çalışmalarının dikkate alındığı ödül törenine, Türkiye'nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. Bilindiği üzere ödüller 2 yılda bir veriliyor.

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Akademi ödülleri sahiplerini buluyor
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