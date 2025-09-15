Akademisyen Gülşen köyünü unutmadı

Mardin'de eğitime destek amacıyla düzenlenen yardım programında Nar Tanesi Derneği çocuklara ve ailelere destek oldu. Toplam 330 öğrenciye çeşitli hediyeler verilirken, okul dışındaki 70 aileye de destek sağlayarak sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Midyat ilçesinde doğup büyüyen Nar Tanesi Derneği Başkanı akademisyen Dr. Gülşen Sağlam, köyüne vefa borcunu ödemek amacıyla anlamlı bir eğitim desteğine imza attı. Merkezi İstanbul'da bulunan derneğin başkanı Sağlam, doğup büyüdüğü çocukluk yıllarını geçirdiği ve ilkokul eğitimine başladığı Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde bulunan üç okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Söğütlü Lisesi, Söğütlü Fatih Ortaokulu ve Söğütlü İlkokulu'nda düzenlenen programda toplam 330 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Lise ve ortaokul öğrencilerine eşofman takımı hediye edilirken, ilkokul öğrencilerine ise suluk, beslenme çantası ve tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu özel çantalar dağıtıldı. Okul dışındaki 70 aileye de destek sağlandı.