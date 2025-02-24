Akademisyen Ör’ün “Cumhurbaşkanına hakaretten” hapsi istendi: Mahkemede geri adım attı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanan Ör'ün suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatıldı. "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"HAKARET KASTIM YOK"

Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, gazeteci olduğunu ve aylık gelirinin yüz bin lira olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşımın hakaret içermediğini söyleyen Ör, "Mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yaparım. Cumhurbaşkanına hakaret kastım yok" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın sosyal medya paylaşımlarının şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğunu belirtti. Paylaşımdaki isnadın Cumhurbaşkanına yönelik olduğuna dair kuşku bulunmadığını kaydeden savcı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığının altını çizdi. Sanığın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek sanığın tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olduğu gerekçeleri ile tahliyesine hükmetti.