Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğramıştı: 1 kişi tutuklandı!

1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen D.U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili M.E. (22) ve A.S.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. 'Küfürleşme' yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili emniyetteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.