Akaryakıt istasyonunda feci ölüm! Alışveriş yaparken üzerine devrilen kömürlerin altında kalarak can verdi

İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde seyir halinde olan ve kömür taşıyan 52 yaşındaki Kutret K'nın kullandığı 11 AAJ 500 plakalı TIR, aniden kontrolden çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dalan ve devrilen TIR sürüklenmeye başladı. Yakıt pompalarını deviren ve istasyon içindeki markete giren TIR ortalığı savaş alanına çevirdi. TIR'ın dorsesinde bulunan kömürler marketin içine döküldü. Kazanın yaşandığı anlarda market içinde alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit, üzerine dökülen tonlarca kömürün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri kömürlerin altında kalan Cirit'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Erdinç Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada kömürlerin altında kalan 1 market çalışanı da yaralandı. Yaralı TIR sürücüsü ile market çalışanı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.