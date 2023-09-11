Akaryakıt istasyonunda şarj kavgası

Tuzla'da bulunan bir akaryakıt istasyonu, 14 Mayıs günü savaş alanına döndü. İddiaya göre istasyona ait markette kasiyer olarak çalışan Tahir P., kabus gibi bir gün geçireceğinden habersizdi. Ta ki iki müşterinin marketin kapısından girmesine kadar..

ŞARJ ALETİNİ ÖNLERİNE ATINCA...

Araçlarına benzin yükletmek için akaryakıt istasyonuna uğrayan Erdem D. ve kardeşi Enis D., yanlarına telefonlarının şarj aletlerini almadıklarını fark etti. Bunun üzerine abi kardeş markete girerek görevli Tahir P.'ye şarj aleti olup olmadığını sordu. Kasiyer adamın şarj kablosunun fiyatını cihazdan okuttuktan sonra ikilinin önüne atmasıyla kavganın fitili ateşlendi.

ABİ SOPAYLA, KARDEŞ BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre kasiyerin bu tavrından rahatsız olan Erdem D. ile Tahir P. arasında davranış biçimi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa zamanda seslerin yükseldiği tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Enis D., iddiaya göre sinir krizi geçirdi ve yanındaki bıçağı çıkararak Tahir P.'ye doğru savurdu. Abisi Erdem D. İse markette bulunan sopayı alarak kasiyer adama vurmaya başladı.

ÖNCE HASTANEYE SONRA ADLİYEYE KOŞTU

Saldırgan kardeşlerin elinden çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan Tahir P., şarj kavgasında ağır yaralandı. Önce hastaneye koşarak darp raporu alan adam, ardından savcılığın yolunu tuttu. Kendisini sopayla darp edip bıçakla saldıran abi kardeşten şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ IŞIK TUTTU

Savcılık, istasyondaki kameraları incelemeye aldı. Bunun sonucunda kasiyer ve müşteriler arasında çıkan şarj aleti kavgasında şüphelilerin bıçak ve sopa kullanarak kasiyer Tahir P.'ye saldırdıkları tespit edildi. Olayda kullanılan sopa silahtan sayıldı. Şüpheli Erdem D.'ye "Basit yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.