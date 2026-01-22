Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Olay, dün sabaha karşı Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan iki şüpheli çalışanları tehdit edip, kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin eşkallerini ve kaçış güzergahlarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler A.K., İ.K., A.Y.G. ile yanlarında bulunan bir kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.