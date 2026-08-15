Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 23:01

Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç kısa süre sonra alev aldı. Alevlerin sardığı otomobildeki baba ve iki oğlu yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı!
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Olay, Yüksekova ilçesi Esendere yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Akyol'un yakıt aldığı otomobil, istasyondan çıktığı sırada alev alıp, yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otomobilden çıkmayı başaran Akyol ve iki oğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#HAKKARİ #YÜKSEKOVA

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Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı!
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