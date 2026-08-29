Akaryakıt tankerınde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, akaryakıt tankerinde çıkan yangın ormana sıçradı. Döğüşbelen mevkiinde, dün gece saat 20.00 sıralarında bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle başlayıp Foça Mahallesi'ne yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 78 hane ve 574 vatandaş tahliye edildi. Huzurevinde bulunan 64 kişi de güvenli bölgeye alınırken, dumandan etkilenen 16 kişi hastanede tedaviye alındı. Bölgede bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangına 194 kara aracı ile gece görüşlü helikopterlerin sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Mete Efendioğlu - Editör