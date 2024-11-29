Akçaabat Adalet Sarayı binası hızla yükseliyor

Akçaabat'a büyük değer katacak olan şehrin batı bölgesinin gelişmesine vesile olacak olan Adalet Sarayı yeni bina inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, " 29 Aralık 2023 tarihinde yani bundan tam 11 ay önce Adalet Sarayımızın temel atma törenini geniş bir katılımla gerçekleştirmiştir. Bugün çalışmalarda gelinen noktada Adalet Sarayının karkas inşaatında sona yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Adalet Sarayımız daha önce Akçaabat'ta merkezi bir konumda yer alıyordu. Ancak fiziki olarak yetersiz kalıyordu. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şen'in titiz çalışmaları ve takipleri ile birlikte Adalet Sarayımızın Darıca Mahallemizde bulunan daha önce Akçaabat Cezaevinin yer aldığı alanda yapılması kararlaştırıldı. Gerekli kararların alınıp uygulanması ile birlikte ihale yapıldı ardından yüklenici firmaya yer teslim edildi ve çalışmalar hızla başladı. Adalet Sarayımızın inşaatı tamamlandığında fiziki açıdan üstün bir yeterliliğe sahip olacak. Hem Akçaabat'ımıza hem Trabzon'umuza hem de bölgemize yüksek standartlarda hizmet verecek." dedi.

ADALET SARAYI'NIN TEKNİK DETAYLARI NELER?

Adalet Sarayı'nın yeni bina inşaatı için projeye esas teknik detayları da dile getiren Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim şu ifadeleri kullandı; "Akçaabat için önemli yatırımlardan bir tanesini daha ilçemize kazandırmış oluyoruz. Akçaabat'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Adalet Sarayı, projeye esas olarak 3 Bodrum + Zemin + 4 Normal ve Çatı Arası kat olmak üzere toplam 14.868,58 metrekarelik inşaat alanına inşa ediliyor. Böylesine önemli bir yatırımın şehrimize kazandırılmasına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunarım." dedi.