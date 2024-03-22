Akçaabat daha modern görünüme kavuşacak

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakının Ortak adayı olarak Akçaabat Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yeni dönemde Akçaabat'ta yapılacak çalışmalarını anlattı. Yeni Dönemde yeni projelerini anlatan Başkan Ekim, "Akçaabat Çarşı Bölgesi'nde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Ağanoğlu ilkokulunun önünden başlayarak İstiklal Caddesi'nin sonuna kadar olan alanda binaların dış cepheleri yapılarak tabelalarda standardizasyon sağlandı. Zemin iyileştirme çalışmalarıyla kaldırımlar genişletildi. Cadde boydan boya aydınlatma elemanlarıyla donatılarak estetik bir görünüm kazandı. Kamera sistemleri kurularak vatandaşlarımızın güvenli vakit geçirmelerini sağlandı. İstiklal Caddesi trafikten arındırarak yayalaştırıldı ve burada açık AVM Modeli uygulandı. Yeni dönemde ise İstiklal Caddesi'nin ve Orta Cadde'nin devamı Ziraat Bankası'na kadar olan bölgede aynı şekilde çalışmalar yaparak bu bölgeyi de turizme kazandıracağız. İlk etapta oluşturduğumuz açık AVM'yi batıya doğru büyüterek şehir merkezine turistleri çekmek suretiyle nitelikli ticaretin gelişmesini sağlayacağız. Tarihi Ortamahallemiz Mahalle ölçeğinde korunarak günümüze kadar gelen nadir yerlerden bir tanesidir. Burada 1. Etap Ortamahalle sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayarak 21 Tescilli 12 Tescilsiz yapının restorasyonunu gerçekleştirdik. Yapıların olduğu sokaklarda yıkılan duvarları aslına uygun restore ettik ve aydınlatma elemanları ile donattık. Yeni dönemde 2. Etap çalışmaları kapsamında Ortamahallenin üst kısmına doğru 13 Tescilli 10 Tescilsiz yapının restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Ortamahallemiz her yönüyle cazibe merkezi olacak.

Akçaabat'ımızın incisi Sahil Parkımızı yenilemeye ve ihtiyaçlara göre düzenlemeye devam edeceğiz. Sahil Park Yenileme işinin 2. Etabında da 1. Etapta olduğu gibi peyzaj düzenlemeleri, oyun alanları, otopark düzenlemesi, elektrik ve sulama sistemleri, aydınlatma elemanlarının yenilenmesi, kanalizasyon ve doğalgaz hattı döşenmesi, sert zeminlerin iyileştirilmesi, kent mobilyaları ve kamera sistemleri gibi çalışmalar yapılacak.

Sahil Park Yenileme işinin 2. Etabı Marinanın olduğu alandan Liman bölgesine kadar olan kısmı yenileyeceğiz. Atatürk Bulvarı'nda 2. Etap çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2. Etapta ise Ak Cami önünden Nihat Usta kavşağına kadar düzenleme yapacağız. 1. Etapta aydınlatma elemanları, kaldırım genişlemeleri, altyapı çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri gibi bir sürü işi tamamlayarak gözle görülür önemli bir değişim ortaya koyduk. 1. Etap olarak adlandırdığımız bölgede yaptığımız çalışma vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi ve takdir gördü. Şimdi ise bu kısmın devamında Atatürk Bulvarı 2. Etap çalışmasını tamamlayarak Bulvardaki bütünlüğü sağlayacağız. Tüm bu düzenlemeler Akçaabat'ın siluetini değiştireceği gibi şehrin turizmine de katkıda bulunacak. Modern, fonksiyonel ve estetik görünüm kazanan Akçaabat'ımızı daha çok turist tarafından ziyaret edilecek" dedi.