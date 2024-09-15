Akçaabat Sahil Projesi için ilk adım

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat-Yıldızlı arasında Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin birlikte yapacağı yaşam alanı ve sahil düzenlemesi projesinde incelemelerde bulundu. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim katıldı. Başkan Genç, "Projemiz kapsamında inşallah Söğütlü'den itibaren başlayarak Yaylacık ve Akçaabat'a kadar uzanan kıyı boyunu bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin bizden talebi denizle daha sık buluşma yönündeydi. Buraları, dinlenecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri hale getirerek, gençlerimizin, büyüklerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımızın sözünü seçim döneminde vermiştik" dedi.