Akçakale’de arazi kavgası: 8 Yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Dormalı Mahallesi'nde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların kavga ettiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, meydana gelen kavgada yaralanan 8 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kavga sonrası jandarma ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.