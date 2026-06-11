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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:26

Akçakale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri şarampole uçarken, diğeri takla atarak durabildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Akçakale–Ceylanpınar Yolu üzerindeki Seyrantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarındaki şarampole savrulurken, diğer araç kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#AKÇAKALE #ŞANLIURFA

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Akçakale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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