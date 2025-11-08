Akçakale’de üzerine pamuk boşaltılan genç hayatını kaybetti

Olay, Akçakale ilçesi Yukarıderen Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöver sürücüsü C. O. farkında olmadan pamukları römorka boşaltı. Boşalan pamuklar, römorkta uyuyan Nurallah Bertan'ın(19) üzerine düşerek, gencin nefes almasını engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları kontrollerde pamukların altında kalan Bertan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelmesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.