Akçakoca melengücceği tarifi: Akçakoca melengücceği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Akçakoca melengücceği tarifi ile ilgili detayları merak edenler Akçakoca melengücceği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Akçakoca melengücceği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
Akçakoca melengücceği tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Akçakoca melengücceği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.
Bir kabın İçerişine I adet yumurta kırılır ve üzerine 1 bardak süt İlave edilir. Daha sonra kabın içerisindeki süt ve yumurta karıştırılır. Bu işlem sırasında yumurtanın iyice çözülmesine dikkat edilir. Ardından 2 kaşık tereyağı eritilerek İlave edilir. Bu karışımın üzerine bir tutam kabartma tozu, tuz ve bir miktar un İlave edilir. Karıştırma işlemine, hamur ele yapışmayacak hâle ve kulak memesi kıvamına gelinceye kadar devam edilir ve sonrasında hamur dinlenmeye bırakılır. Burada hamur kıvamının çok yoğun olmamasına dikkat edilmelidir.
Dinlenmeye bırakılan hamurdan mandalina büyüklüğünde parça alınır ve oklava yardımıyla acıtır. Acılan hamurun içine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde daha Önceden hazırlanan dartı sürülür. Dartıya ilave olarak açılan hamurun İçine iç ceviz ve iç fındık da eklenir. Daha sonra hamur rulo hâline getirilir ve ortalama iki üç parmak genişliğinde parçalara ayrılır ve iki uç kısmından büzülerek avuç içi büyüklüğüne gelinceye kadar oklava yardımıyla tekrar açılır.
Hazırlanan hamurlar daha sonra sıvı yağda pembeleşinceye kadar kızartılır ve hafifçe süzülerek bal dolu bir kabın içine şerbetini alması için bırakılır. Burada balın soğuk olması önemlidir. Bu aşamadan sonra bal dolu kabın İçinden tekrar hafifçe süzülerek ayrı tabaklara konur.
Üzerine istenilen miktarda iç fındık ve iç ceviz serpilir ve manda kaymağı da konularak servis edilir. Burada üzerine eklenen manda kaymağı, tatlımızın İç malzemesi olan "dartı" kadar önemlidir.
Mevsiminde İsteğe bağlı olarak üzerine dondurma ve dağ çileği de konulabilir.