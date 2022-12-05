Akçay’ın ölümünde şüpheler büyüyor

Kütahya merkeze bağlı Sekiören köyünde, cesedi parçalanmış olarak bulunan ve toprağa verilen Emine Akçay'ın (68) ölümündeki sır devam ediyor. Bir kolu ve bir bacağı bulunamayan Akçay'ın nasıl parçalandığı tartışması başlarken, Akçay'ın oğlu Halil Akçay, "Annem ölmeden önce çöp konteynerini karıştıran bir ayı gördüğünü söylemişti. Annemi ayı parçalamış olabilir. Otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan ve diş izlerine rastlandı" dedi. Köylüler ise bölgede 50 yıldır ayı görmediklerini, domuz saldırısı olabileceğini söyledi. Uzmanlar da ayı popülasyonunun olmadığını söylüyor.