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Giriş Tarihi: 8.12.2024

Akciğer kanserinde erken teşhis umudu

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Akciğer kanserinde erken teşhis umudu
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, akciğer kanserini erken tespit edebilen bir idrar testi geliştirdi. "Zombi" hücreleri tespit eden bu test, kanserin aylar öncesinden fark edilmesini sağlayarak tedavi sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Profesör Ljiljana Fruk ve Dr. Daniel Munoz Espin liderliğinde geliştirilen test, özellikle tedaviye erken başlanmasıyla hasta yaşam sürelerini uzatmayı hedefliyor. Araştırma, Kanser Araştırma Birliği'nin desteğiyle yürütülüyor. Yeni test, zombi hücrelere özgü proteinleri tespit eden bir sensör içeriyor. Bu sensör, vücuda enjekte edildikten sonra proteinlerle etkileşime giriyor ve idrar yoluyla kolayca tespit edilebilecek bileşikler salıyor. Profesör Fruk, "Bu test, zombi hücrelerin salgıladığı proteinleri hedef alarak kanserin ilk aşamalarını yıllar öncesinden fark edebiliyor" dedi.

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Akciğer kanserinde erken teşhis umudu
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