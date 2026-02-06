Akciğer kanserinde erken teşhis umudu

YENİ kan testiyle erken kanser tespiti John Hopkins Üniversitesi araştırmacıları akciğer kanserinin en erken evresini yüksek doğrulukla saptayabilen yeni bir kan testi geliştirdi. Yüzde 95 başarı gösteren testte 100 sağlıklı kişiden yalnızca 5'inde hatalı pozitif sonucu çıktı. Çalışmada, kanserin ayırt edilebildiği 280'e yakın DNA bölgesi tespit edildi. Kanser hastalarından alınan kan örneklerinin test sonucunda, ileri evrelerden yüksek saptama oranları yakalanırken erken evre ve erken birinci evre meme kanserlerinin yüzde 68'i, akciğer kanserlerinin ise 81'i yakalandı. Bilim insanları bu yeni yöntemle birlikte mutasyon yerine temel düzensizliği ölçerek kararlı bir sonuç verdiği ifade etti.