Akdeniz deprem son dakika: Kıbrıs sallandı! 12 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Giriş Tarihi: 12.11.2025 13:28

Akdeniz deprem ile peş peşe sallandı. Alanya ve Antalya çevresinde görülen Kıbrıs deprem grafiği Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile takip ediliyor. 4 ve üzerinde peş peşe meydana gelen sarsıntılar çevre illerde hissediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi:

Akdeniz üzerindeki aktif faylarda meydana gelen depremler izleniyor. Bugün (12 Kasım 2025) öğle saatlerinde bu hareketlilik bir kez daha kendini gösterdi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, özellikle kıyı bölgelerinde hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık olarak paylaştı. İşte, Kıbrıs deprem bilgileri:

AKDENİZ PEŞ PEŞE SALLANDI

Kıbrıs ve Akdeniz merkez üssünde meydana gelen depremler AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, üst üste yaşanan sarsıntılar:

Büyüklük:5.2 (Mw) Yer:Akdeniz Tarih:2025-11-12 Saat:12:31:22 TSİ Enlem:34.61639 N Boylam:32.44333 E Derinlik:15.46 km

Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Tarih:2025-11-12 Saat:12:36:22 TSİ Enlem:35.0775 N Boylam:32.55 E Derinlik:16.13 km

Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Akdeniz Tarih:2025-11-12 Saat:12:41:45 TSİ Enlem:34.55778 N Boylam:32.24917 E Derinlik:13.89 km

Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Akdeniz Tarih:2025-11-12 Saat:12:59:04 TSİ Enlem:34.5425 N Boylam:32.27306 E Derinlik:14.34 km

