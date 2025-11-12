Akdeniz deprem son dakika: Kıbrıs sallandı! 12 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Akdeniz üzerindeki aktif faylarda meydana gelen depremler izleniyor. Bugün (12 Kasım 2025) öğle saatlerinde bu hareketlilik bir kez daha kendini gösterdi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, özellikle kıyı bölgelerinde hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık olarak paylaştı. İşte, Kıbrıs deprem bilgileri: