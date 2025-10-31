Akdeniz sahil yolunun Yeşilovacık–Aydıncık kesimi hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında önemli bir etap daha tamamlandı. Mersin'in Erdemli, Silifke ve Taşucu güzergâhını kapsayan 125–153. kilometreler arasındaki Yeşilovacık–Aydıncık kesimi, 28 kilometrelik uzunluğu ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern mühendislik standartlarına göre inşa edilen yol, yüksek güvenlikli, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak. Proje kapsamında ayrıca stratejik öneme sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali Kavşağı da tamamlandı. Farklı seviyeli geçiş düzenine sahip kavşak, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak ağır taşıt trafiğini güvenli şekilde yönlendirecek.