Akdeniz sahil yolunun Yeşilovacık–Aydıncık kesimi hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:56

Mersin ile Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nin Yeşilovacık–Aydıncık kesimi tamamlanarak trafiğe açıldı. Yeni yol, 4 tünel, 5 viyadük ve 4 şeritli yapısıyla bölge ulaşımına konfor ve güvenlik kazandıracak.

KAMİL CÖMERTLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında önemli bir etap daha tamamlandı. Mersin'in Erdemli, Silifke ve Taşucu güzergâhını kapsayan 125–153. kilometreler arasındaki Yeşilovacık–Aydıncık kesimi, 28 kilometrelik uzunluğu ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern mühendislik standartlarına göre inşa edilen yol, yüksek güvenlikli, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak. Proje kapsamında ayrıca stratejik öneme sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali Kavşağı da tamamlandı. Farklı seviyeli geçiş düzenine sahip kavşak, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak ağır taşıt trafiğini güvenli şekilde yönlendirecek.

