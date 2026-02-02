Antalya’daki kazada hayatını kaybeden 3 kişi üniversite öğrencisi...

Hayatlarının baharından kazaya kurban giden Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Pervin Önal'ın (22), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Onur Yılmaz'ın (21) ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi Sudem Çakmak'ın (19) ölümü üniversitelerini yasa boğdu.

ÇORLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Pervin Önal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak hava yolu ile İstanbul, buradan da karayolu ile toprağa verilmek üzere memleketi Çorlu'ya götürüldü. Diyetisyen olma hayali ile üniversite okuyan Pervin'in ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Sudem Çakmak ve Onur Yılmaz'ın cenazeleri de memleketlerinde toprağa verilecek. Akdeniz Üniversitesi kazada hayatını kaybeden 3 öğrencisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

ONUR YILMAZ

ANNE KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın cenazesini baba Ercan Koçak tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'nın Beyşehir ilçesine götürüldü. Anne ve kızı ailesi, sevenlerinin gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Anne Zeynep Koçak'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden sonra kızının okulu için Manavgat ilçesine geri döndüğü öğrenildi.

PERVİN ÖNAL