Akdeniz Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur Akdeniz Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Akdeniz yemekleri isimleri damak zevkine düşkün olan hemen herkesin ilgi alanına girer. Özellikle deniz ürünleri konusunda zengin çeşitliliği bulunur. Et ve hamur işi yemekleriyle de öne çıkan mutfaklar arasında önemli yeri bulunur. Farklı kültürlerin merkezi durumunda olması çeşitliliğin fazla olmasında etkili olmuştur. Bundan dolayı geleneksel ve meşhur Akdeniz mutfağı yemekleri nelerdir sorusuna çeşitli yemek isimleri yanıt olarak verilebilir.

Akdeniz Yemekleri İsimleri

Akdeniz yemekleri araştırıldığında birçok farklı kategoride yemek ile karşılaşmak mümkün olur. Zengin mutfağının olması damak zevkini düşünenlerin oldukça ilgisini çeker. Et ve hamur işi yemek türleri ile farklı zevklere hitap eder. Aynı zamanda salata ve meze bakımından da son derece zengin olduğu söylenebilir. Özellikle Akdeniz salatası birçok yerde bilinen salata türüdür. Hatay'da yapılan kaytaz böreği bölgenin önemli yemeklerinden biridir. Hamur ve kıyma ile yapılan özel tariflerdendir.

Akdeniz Mutfağı Geleneksel Yemekleri

Akdeniz mutfağında et ve balık oldukça önemli yere sahiptir. Çok çeşitli yemek tarifleri bulunan Akdeniz mutfağında et ve balık yanında sebze de öne çıkan malzemeler arasında yer alır. Özellikle patlıcan ve et kullanılarak yapılan yemek türleri fazladır. Geleneksel yemek türleri arasında şunları saymak mümkündür:

Fellah köfte: Adana ve Hatay'a özgü bir yemek türüdür.

Tantuni: Mersin'e özgüdür.

Babagannuş: Hatay'da çok yapılan yemeklerdendir.

Yüksük çorbası: Birçok ilde yapılmaktadır.

Şıh Mualla: Hatay mutfağına özgüdür.

Topalak çorba: Mersin'e ait bir yemektir.

Kebap: Adana kebap konusunda öne çıkan şehirdir.

Bunların dışında birçok sebze yemeği daha bulunmaktadır. Meze ve salatalara da Akdeniz mutfağında oldukça önem verilmektedir. Bununla birlikte analı kızlı yemeği çok sevilenler arasındadır. Ciğer, su böreği gibi alternatifler de birçok kişinin damak zevkine uyum sağlar.