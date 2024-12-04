Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de dün saat 12.09'da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58.86 kilometre açığındaki deprem, 32.69 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de hissedildiği açıklandı. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. İlk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır" denildi.