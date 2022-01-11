Son dakika: Akdeniz’de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya’da da hissedildi

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
DEPREM KIBRIS ADASI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ
Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.
"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.
ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "Baf açıklarında saat 03:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi … hepimize geçmiş olsun" dedi.