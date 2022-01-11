Son dakika: Akdeniz’de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya’da da hissedildi

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.