Akdeniz’de kar etkili oldu

Gece boyunca Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer. Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Elmalı, Korkuteli, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri beyaza büründü. Yağır kar en çok çiftçileri sevindirdi. Teleferik olan Tahtalı Dağı ile Saklı Kent Kayak merkezi beyaza büründü.

EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayıp, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Alacabel'de yolun açık kalması için çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılırken, bölgede kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karayolları ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu.