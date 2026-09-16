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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Akdeniz’i kirleten 12 tesis kapatıldı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Akdeniz’i kirleten 12 tesis kapatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapılan 170 tesisi 8-9-10 Eylül tarihlerinde denetledi. Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerindeki denetimlerde mevzuata aykırı çalışan 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza kesildi, 12 tesis kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da yürütülen çalışmalarda toplam 1396 denetim yapıldı. Bu süreçte mevzuata uymayan 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 TL idari para cezası verilirken 28 tesisin de faaliyeti durduruldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA #ANTALYA #HATAY #MERSİN

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Akdeniz’i kirleten 12 tesis kapatıldı
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