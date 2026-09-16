Akdeniz’i kirleten 12 tesis kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana
'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapılan 170 tesisi 8-9-10 Eylül tarihlerinde denetledi. Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerindeki denetimlerde mevzuata aykırı çalışan 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza kesildi, 12 tesis kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya
, Hatay
, Mersin
, Gaziantep ve Muğla'da yürütülen çalışmalarda toplam 1396 denetim yapıldı. Bu süreçte mevzuata uymayan 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 TL idari para cezası verilirken 28 tesisin de faaliyeti durduruldu.
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Mete Efendioğlu - Editör