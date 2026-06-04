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Giriş Tarihi: 4.06.2026 09:46

Akgün koç, Vakıf Faktoring Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu

VakıfBank bünyesinde uzun yıllar üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak Çukurova Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Akgün Koç, Vakıf Faktoring A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akgün koç, Vakıf Faktoring Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu
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Uzun yıllar Çukurova VakıfBank Bölge Müdürlüğü görevinde bulunan Akgün Koç, Vakıf Faktoring A.Ş.'ye Genel Müdürlüğü görevine atandı. Akgün Koç'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Kahramanmaraş'ın Andırın Belediye Başkan Ahmet Sinan Gökşen, Andırınlı bürokratların üst düzey görevlere atanmasının ilçeleri için onur ve kıvanç kaynağı olduğunu kaydetti.

BANKACILIK KARİYERİNE 1999 YILINDA BAŞLADI

1973 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğan ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Koç, bankacılık kariyerine 1999 yılında VakıfBank bünyesinde başladı. 2007 yılına kadar uzman olarak görev yapan Koç, sonraki dönemde VakıfBank'ın çeşitli birim ve şubelerinde Müdür Yardımcısı ve Müdür pozisyonlarında sorumluluklar üstlendi.

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#VAKIFBANK #KAHRAMANMARAŞ #ÇUKUROVA

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Akgün koç, Vakıf Faktoring Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu
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