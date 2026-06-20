Akhisar Cezaevinde işkence haberinin yalan olduğu ortaya çıktı!

07 Şubat 2025'te hükümlü Volkan Ayvazlı'ya yönelik cezaevi görevlilerince herhangi bir işkence veya kötü muamele olmadığı, haberlerdeki "görüntülerin eksik olduğu" veya "kameraların kapatıldığı" yönündeki iddiaların da tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan Ayvazlı'nın uyuşturucu madde ticareti, silahla yağma, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit ve çok sayıda kasten yaralama gibi ağır suçlardan hükümlü olduğu bildirildi.

KESİCİ ALETLE KOĞUŞ ARKADAŞINA SALDIRDI

07 Şubat 2025'te A-23 koğuşunda hükümlüler arasında meydana gelen kavgada Ayvazlı, kendi ifadesi ile asma kilitte yaptığı delici bir aletle aynı koğuştaki Kenan Paçincioğlu isimli başka bir hükümlüye saldırdı. Bunun üzerine Paçincioğlu görevli memurlardan yardım istedi.

GÖREVLİLERE SALDIRMAYA ÇALIŞINCA ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Olaya müdahale etmek için koğuşa giren infaz koruma memurları, kavgaya karışan hükümlüleri güvenlik amacıyla koğuştan çıkarmak istedi. Bu esnada saldırgan tavrını sürdüren Ayvazlı, görevlilere de saldırmaya çalıştı. Personel, yasal yetkileri çerçevesinde hükümlüyü etkisiz hâle getirip, herhangi bir yaralanmaya mahal vermeden koğuş dışına çıkardı. Kavgaya karışan hükümlüler darp cebir raporu alınmak üzere kurum revirine, ardından da hastaneye sevk edilerek gerekli tıbbi süreçleri eksiksiz tamamlandı.

KAMERA KAYITLARI SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından idari ve adli soruşturma başlatıldı. Haberdeki "kamera kayıtları gizlendi" yalanının aksine; bahse konu olaya ilişkin koğuş içi ve koridor kameralarına ait tüm kayıtlar eksiksiz olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan detaylı incelemede, personelin herhangi bir yaralama ya da kötü muamele eyleminin olmadığı tespit edildi. Bu nedenle 20 Mart 2025'te görevliler hakkında takipsizlik kararı verildi. Kurum Disiplin Amirliğinin 19 Mart 2025 tarihli raporuyla da görevli memurların olayda herhangi bir kasıt, kusur veya ihmalinin bulunmadığı saptandı. Kavgaya karışan ve olay çıkaran hükümlüler hakkında disiplin cezaları verilirken, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma ise hâlen devam ediyor.

SABAH İFADESİNE ULAŞTI

Volkan Ayvazlı ifadesinde de hatasını kabul ederek koğuşta tartıştığı Kenan Paçincioğlu isimli başka bir hükümlüye asma kilitten yaptığı kesici aletle saldırdığını belirterek, "Olaydan bir gün önce Kenan Paçincioğlu ayakkabılarımı uygunsuz şekilde iteledi. Ben de neden böyle yapıyorsun diyerek kızdım. O da söylenerek aşağı indi. Ertesi gün koğuşta beni şikayet edeceğini söylemiş. Gün içerisinde kursa çıktı. Geri geldiğinde ne oldu beni şikayet ettin mi diye sordum. Akabinde sinirle vurmaya başladım. Bir tane de emanetle vurdum. Kenan alt kata kaçtı. Kapıya vurdu. Daha sonra görevliler geldi. Ben o sırada sinirden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Görevli memurlara karşı yanlış hareket yapmışım. Pişmanım. Emaneti asma kilidin demirinden kendim yaptım. Amacım memurlara zarar vermek değil. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

Terör örgütlerine müzahir yayın organlarının, ceza infaz kurumlarımızı ve özveriyle görev yapan personeli karalamak amacıyla ürettiği sistematik yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ceza infaz kurumlarında işkenceye ve kötü muameleye "sıfır tolerans" politikasının titizlikle uygulandığı, tüm iş ve işlemlerin hukuka, insan haklarına ve yasal mevzuata tam uyum içerisinde yürütüldüğünü ifade edildi.