Akika Kurbanı Nedir? Akika Kurbanı Ne Zaman Kesilir, Kimler Yer, Kimler Yiyemez?

İslam'da kurbanın pek çok koşulu ve önemi vardır. Bunların en başında Allah'a yakınlık sağlamayı imkân kılıp buna vesile olan amaçlardır. En bilinen kurban vacip kurban iken bunun yanında farklı amaçlar için farklı kurban törenleri yapılmaktadır. Bunlardan biri de akika kurbanıdır. Bu konu bağlamında akika kurbanı nedir; akika kurbanı ne zaman kesilir, kimler yer ve kimler yiyemez konuları akika kurbanı için daha net bilgiler sağlamaktadır.

Akika Kurbanı Nedir?

İslam dininde yeni doğan çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür olarak kesilen kurbana "Akika Kurbanı" denilmektedir. İslam dininde akika kurbanı kesmek sünnettir. Kesilmesinde belli bir zaman şartı olmayıp çocuğun ömrü boyunca herhangi bir zaman diliminde kesilebilir. Ancak çocuğun doğum gününün yedinci gününde kesilmesi daha faziletli ve daha yerindedir. Kurbana elverişli olan her hayvan akika kurbanı için kesilebilir.

Akika Kurbanı Ne Zaman Kesilir, Kimler Yer ve Kimler Yiyemez?

Kurban kültürü İslam dininde oldukça fazla yaygın olan bir kültürdür. İslam dinine göre çeşitli amaçlar için birden fazla da kurban çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Yeni doğan çocuk için kesilen akika kurbanı Allah'a şükür için kesilen bir kurbandır. Akika kurbanını kesmek sünnettir. Kesme zamanı ve şartı ile ilgili kesin bir zaman dilimi yoktur. Çocuğun hayatı boyunca kesilebilirken çocuğun doğduğu 7. gün kesmek daha faziletli bir davranış olarak kabul edilmektedir. Kurbana uygun olan her hayvan ise akika kurbanı olarak kesilebilir.

Kesilen akika kurbanının kimler yiyip yiyemeyeceği konusunda ise bir sınırlama söz konusu değildir. Kesilen akika kurbanın etinde kurban sahibi yiyebilir ve bu kurbandan başkalarına da yedirebilir. Kesilen akika kurbanının etinin bir kısmını tamamını ya da kurbanın kendisini de bağışlayabilir.