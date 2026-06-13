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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Akıllı kanser ilacı ücretsiz alınacak

Akıllı kanser ilacı ücretsiz alınacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 32 ilacı daha geri ödeme listesine dahil etti. Gelişmeyi duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta milli kapasitenin güçlendiğini ve tedaviye ulaşımın kolaylaştığını belirtti. Listeye eklenen ilaçlar arasında kanser tedavisinde hayati öneme sahip 1 akıllı ilaç da bulunuyor. Ayrıca kronik rahatsızlıkların tedavisini destekleyen 3 kanama, 3 diyabet ve 1 KOAH ilacı da artık SGK güvencesiyle ücretsiz alınabilecek. Bakan Işıkhan, ilaçların hastalara şifa getirmesini diledi. ANKARA

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Akıllı kanser ilacı ücretsiz alınacak
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