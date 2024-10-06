Akıllı seralar verimliliği artıracak

Bartın Üniversitesinin geliştirdiği ve bölgede ilk defa uygulanan Akıllı Seralar Bitki Üretim Verimliliğini artıracak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanlığında uygulanan Gelecek Araştırmaları Derneğinin başvuru sahibi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bartın Bilim Eğitim Derneği eş başvuru sahibi, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakleriyle desteklenmeye hak kazanan "Feed the Future" projesi kapsamında kurulan 2 adet akıllı sera tarım teknolojileri laboratuvarına dönüştürerek projenin uygulamalı eğitimlerinin alt yapısını oluşturuldu. Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi "İhtisaslaşma alanı kapsamında uygulanan bu projede akıllı tarım sistemleri ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülmesi projenin önemini ve değerini artırmaktadır. Uygulama seralarımızda kurulan akıllı sistemler ile kontrollü gübreleme ile bitkinin ihtiyacı kadar gübrenin verilmesi yanında sıcaklık kontrolü ile birlikte bitki gelişimi optimize edilmekte girdi masrafları azaltılırken verimliliğin de artırılmasına olanak sağlanmaktadır"dedi.