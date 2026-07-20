Akıllı telefonu bıraktı tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincileri arasına giren Hamza İncebay, başarısının temelinde hedef belirlemek, disiplinli çalışmak ve istikrarlı bir program uygulamanın bulunduğunu söyledi. 14 yaşındaki Hamza İncebay, LGS hazırlık sürecine 7'nci sınıfta başladığını, 8'inci sınıfta ise çalışma temposunu kademeli olarak artırdığını belirterek, "İlk önce hedef önemli. Hedeften sonra da düzenli, azimli çalışma başarıyı getiriyor. Son üç ay ve son bir ay çalışma tempomu daha da artırdım" dedi. Başarıya ulaşmak için teknoloji kullanımını da sınırlandırdığını anlatan İncebay, "Sekizinci sınıfın başında akıllı telefonumu bırakıp tuşlu telefona geçtim. Bir yıl boyunca telefon kullanmadım. Televizyonu da sonlara doğru tamamen bıraktım" ifadelerini kullandı. Lise tercihlerinde İstanbul Erkek Lisesi
'ni ilk sıraya yazdığını belirten İncebay, ardından Kabataş ve Galatasaray
liselerini tercih ettiğini söyledi. Gelecekte mühendis olmak istediğini dile getiren başarılı öğrenci, yabancı dil becerilerini geliştirmeyi de hedeflediğini kaydetti.