Akım faciasında yeni gelişme... 5 başkana suç duyurusu

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz'da sağanak yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden müzisyen İnanç Öktemay (44) ve Tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüyle ilgili 42 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22.5 yıl hapsi istenirken, olayla ilgili savcılığa yeni bir suç duyurusu yapıldı. Özge Ceren Deniz'in avukatı, olayda kusuru ve ihmali olduğunu düşündüğü CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü eski Kanalizasyon Daire Başkanı, şimdiki Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer hakkında 'olası kastla adam öldürme' suçunu işledikleri iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Özge Ceren'in acılı babası Ahmet Abi, "Kızımın vefat ettiği olayda 'bilinçli taksir' değil, 'olası kast' ile adam öldürme suçunun gerçekleştiğini iddia ediyoruz. Özge Ceren Deniz'in ölümüne sebep olan tüm suçluların 'olası kastla' öldürmeden yargılanması istiyoruz. Kızım akıllı ve iyi ahlaklı bir çocuktu. Onun da hayalleri vardı. Hayali, bu memlekete doktor olarak hizmet etmekti. Türk adaletinin bu cinayete bulaşan kurum, kuruluş ve insanlara en ağır cezayı vermesini bekliyoruz. Her kurum veya kişiler işini düzgün yapmalı" dedi.