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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:00 Son Güncelleme: 4.06.2026 12:02

Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetmişti! Demir-çelik fabrikasındaki elektrik faciasının detayları ortaya çıktı: Meğer su pompası…

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen korkunç olayda 3 işçi akıma kapılarak hayatını kaybetmişti. Arızalı su pompasını tamir etmek için kuyuya inen işçilerin yaşadığı elektrik faciasının detayları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden işçilerin yakınları açıklamalarda yürek burkan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetmişti! Demir-çelik fabrikasındaki elektrik faciasının detayları ortaya çıktı: Meğer su pompası…
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Olay, dün saat 21.40'ta Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın çelikhane tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık suların toplandığı kuyu içerisinde arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Mustafa İnanç (50), Naci Gezer (46) ve Yunus Çekiç (47), yüksek gerilim akımına kapıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Üç işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SU POMPASINDA ELEKTRİK KAÇAĞI BULUNDU

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde, kuyu içerisindeki su pompasında elektrik kaçağı bulunduğu tespit edildi. Savcının talimatı doğrultusunda söz konusu su pompası olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla hazırlanacak bilirkişi raporuna göre olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespit edilerek gözaltına alınacağı öğrenildi.

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"İHMALİ OLANLAR CEZASINI ÇEKSİN"

Yunus Çekiç'in akrabası Uğur Ayyıldız, "Acımız büyük. Yaşanmaması gereken bir olay. Araştırılıp her şeyin açığa çıkarılmasını istiyoruz. İhmali olanların cezasını çekmesini talep ediyoruz. Bu işin üstüne gidilmesini istiyoruz" dedi.



'ÇOCUKLARIN RIZKLARI İÇİN ŞEHİT OLDULAR'

Adnan Bolat ise "Üç arkadaşımız iş kazası geçirdi. 3 arkadaşımız çok temiz ve saftı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkları için şehit oldular" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin İlkadım, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetmişti! Demir-çelik fabrikasındaki elektrik faciasının detayları ortaya çıktı: Meğer su pompası…
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