Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetmişti! Demir-çelik fabrikasındaki elektrik faciasının detayları ortaya çıktı: Meğer su pompası…





'ÇOCUKLARIN RIZKLARI İÇİN ŞEHİT OLDULAR'

Adnan Bolat ise "Üç arkadaşımız iş kazası geçirdi. 3 arkadaşımız çok temiz ve saftı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkları için şehit oldular" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin İlkadım, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör