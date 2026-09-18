Akın Gürlek Adana’da konuştu: 13. Yargı Paketi Ekim’de meclise geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, kentte gerçekleştireceği teşkilat buluşmaları kapsamında Terörsüz Türkiye sürecinden yargı reformlarına, sokak çeteleriyle mücadeleden yeni yargı paketine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"YASA, ÖRGÜTÜN TAMAMEN TASFİYESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemenin hazırlanması aşamasında görev aldıklarını belirtti. TBMM'de kabul edilen çerçeve düzenlemenin yaklaşık 467 milletvekilinin desteğini aldığını ifade eden Gürlek, yasanın henüz yürürlüğe girmediğini söyledi. Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için örgütün tamamen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tespit ve teyit edilmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini kaydetti. Adalet Bakanlığı'nın da yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki hukuki süreci takip edeceğini ifade etti.

"ADANA'DA SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ MESAFE ALINDI"

Adana'da huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara da değinen Gürlek, son dönemde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından sokak çetelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi. Gürlek, vatandaşların bazı sokak çeteleri nedeniyle güvenlik endişeleri yaşadığını belirterek, yürütülen operasyonlarla bu alanda önemli ölçüde mesafe alındığını ifade etti. Adalet Bakanlığı tarafından başsavcılıklara terör, uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal bahisle mücadele kapsamında genelgeler gönderildiğini aktaran Gürlek, başsavcılıkların bu doğrultuda operasyonlarını sürdürdüğünü kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İSTİKRAR VE YATIRIM GELECEK"

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Gürlek, sürecin bölgedeki yatırım ve turizm açısından da etkileri olacağını söyledi. Iğdır ziyaretinde bir Caferi dedesinin kendisine Ağrı Dağı'na ilişkin anlattığı anıyı paylaşan Gürlek, geçmişte güvenlik gerekçeleriyle geceleri bölgeye gidilemediğini, bugün ise ailelerin hafta sonları Ağrı Dağı çevresinde piknik yapabildiğini aktardı. Gürlek, Tunceli, Diyarbakır ve Adana'nın Türkiye'nin şehirleri olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte güvenlik ve kamu düzeninin yanı sıra istikrar, yatırım ve turizm alanlarında da gelişmeler yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

"13. YARGI PAKETİ EKİM AYINDA MECLİS'E GELECEK"

Gürlek, Adana'daki temasları kapsamında adliye ziyaretinde hâkim ve savcıların sorunlarını da dinleyeceğini söyledi. Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, yeni yargı düzenlemelerinin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Gürlek, vatandaşların makul süre içerisinde, gecikmeksizin ve öngörülebilir şekilde adalete erişebilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yargılamaların kısa sürede sonuçlanmasını istiyoruz" mesajı verdi. Adalet Bakanlığı da son dönemde yargının hızlandırılmasını öncelikli çalışma alanlarından biri olarak açıklamış, 12. Yargı Paketi kapsamında yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik çeşitli düzenlemeleri yürürlüğe koymuştu. Gürlek, Adana'daki temasları kapsamında ayrıca sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade etti.